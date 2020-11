Calciomercato Juventus, sentenza Dybala: “Non rientra nei piani futuri”

Annuncio bomba per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Sempre più lontano il rinnovo di Dybala con i bianconeri

Il matrimonio tra la Juventus ed il suo numero 10 Paulo Dybala potrebbe presto giungere alla conclusione. Da tempo ormai si parla del rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, ma le parti continuano ad essere molto distanti sulle cifre. I bianconeri vorrebbero un prolungamento fino al 2025 con ingaggio intorno agli 11-12 milioni di euro bonus compresi, mentre la ‘Joya’ ne chiede 15. La mancata convocazione con la Nazionale per i guai fisici potrebbe essere l’occasione per un incontro tra Paratici e il suo agente. Il rapporto non idilliaco con il nuovo tecnico Pirlo, lo scarso rendimento in campo e la possibilità per la ‘Vecchia Signora’ di mettere a bilancio una ricca plusvalenza sono tutti indizi che fanno propendere per la separazione. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo Tony Damascelli, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ lancia la bomba: “La Juve non investirà sul futuro di Dybala. Il club bianconero ha sempre avuto un grande uomo che fa la differenza nella sua storia: da Ferrari e Sivori a Platini e Baggio fino a Zidane e Del Piero, ma Dybala non rientra in questa categoria. Non ha le stimmate del fuoriclasse: è un ottimo giocatore, non un grande giocatore“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, annuncio su Ronaldo | Leonardo spaventa la Juventus

Calciomercato Juventus, futuro in bilico: svolta Sergio Ramos