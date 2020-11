Spezia, orgoglio Meluso: “Ci davano già per retrocessi”

Il Dg dello Spezia, Mauro Meluso, ha parlato delle scelte dirigenziali del suo club

Felice per il buon inizio di campionato dello Spezia, che sabato scorso ha battuto il Benevento con un netto 3 a 0, il Dg Mauro Meluso ha rilasciato stamane alcune dichiarazioni: “Dirigo l’area tecnica da circa due mesi, ho trovato un allenatore che riesce a dare un’identità precisa con serenità. Non è da tutti – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ – Siamo riusciti a trovare dei risultati che non pensavamo di ottenere. I vari siti di scommesse ci davano già per retrocessi. Noi cercheremo di dire la nostra”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Meluso ha proseguito la sua disamina: “C’è una proprietà che ha lo Spezia da tanti anni e ha investito. Il fatto di aver avuto un bilancio positivo l’anno scorso è una mosca bianca. Sulla scìa di questa impronta non abbiamo fatto stravolgimenti e non abbiamo minato l’economia della società. Abbiamo la volontà di tornare quanto prima a La Spezia. Modello societario come il Sassuolo? Il nostro modello è la sostenibilità. Ogni impresa calcistica ha le sue dinamiche e la sua storia. Noi cerchiamo di avere un modello nostro senza appesantire lo Spezia con contratti troppo onerosi”.