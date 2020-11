Problemi per Dybala in casa Juventus, giungono nuovi retroscena sul talento argentino

Paulo Dybala nel mirino delle critiche dopo Lazio-Juventus. Scalbo, avulso e poco attento, ieri l’argentino ha commesso un errore nell’azione che ha portato al pareggio di Caicedo. Nel calcio di Pirlo, riporta il ‘Corriere della Sera’, almeno per ora non sembra avere un ruolo e questo lo intristisce: “Qualcosa di sicuro non funziona”. Alle prese con un lieve problema fisico, il fantasista avrà due settimane a disposizione per ritrovarsi, ma intanto giungono nuovi retroscena sul suo difficile momento e su un rapporto non più idilliaco con il resto dello spogliatoio. Clicca qui per nuovi dettagli.

Juventus, dal mercato alle pachine: la Joya è triste

Tra mancato rinnovo, panchine e voci di mercato, riporta ‘Tuttosport’, Dybala sembra aver percepito dello scetticismo nei suoi confronti. Il quotidiano ha fatto il punto sul momento del fantasista: “La forma psicologica, però, è qualcosa sulla quale deve lavorare lui stesso. Magari con la collaborazione di Pirlo. C’è qualcosa che stride negli atteggiamenti: il nervosismo di Crotone, culminato nello scontro con Paratici, e l’apatia agonistica di ieri sono segnali preoccupanti”. Oggi, intanto, Dybala si sottoporrà agli esami dopo i problemi riscontrati alle vie urinarie, ma filtra ottimismo sulla pronta guarigione. Meno ottimismo sul suo futuro alla Juventus: la rottura sembra totale e l’addio inevitabile. A giugno, o forse già a gennaio!

