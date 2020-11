Nazionale Italia, anche Criscito e Caputo danno forfait

Agli ordini di Evani, che sostituirà il CT Mancini positivo al Covid-19, diciannove calciatori presenti al primo allenamento

Oltre ai dieci calciatori in isolamento fiduciario, Alberico Evani, che sostituisce il commissario tecnico Roberto Mancini positivo al Covid-19, ha svolto oggi il primo allenamento in vista dell’amichevole di mercoledì di Firenze contro l’Estonia con diciannove calciatori. Domani si aggregheranno al gruppo altri ultimi giocatori, mentre non ci saranno Mimmo Criscito e Ciccio Caputo. Il difensore del Genoa ha già lasciato il ritiro, mentre l’attaccante del Sassuolo non potrà rispondere alla convocazione: lo ha comunicato la FIGC.

