Aggregati Bastoni, Ferrari e Zaccagni nelle convocazioni di Mancini dopo gli infortuni di Ogbonna e Romagnoli

Ci sono tre novità nel gruppo dell’Italia per l’amichevole della Nazionale azzurra contro l’Estonia in programma mercoledì al ‘Franchi’ di Firenze. Viste le defezioni di Ogbonna e Romagnoli, il Ct Roberto Mancini ha incluso nella lista dei convocati Bastoni, Ferrari e Zaccagni.

Italia: Mancini convoca Bastoni, Ferrari e Zaccagni

Il giovane difensore dell’Inter lascerà il ritiro dell’Under 21 per raggiungere Coverciano già oggi, al pari del trequartista del Verona (prima chiamata in Nazionale) come si legge sul sito della FIGC. Domani invece si aggregherà al gruppo il centrale del Sassuolo, terminato il periodo di isolamento insieme agli altri compagni di club convocati in azzurro. Oggi alle 16 è fissato il primo allenamento, con i giocatori che in vista anche delle gare di Nations League con Polonia e Bosnia raggiungeranno alla spicciolata Coverciano, considerando la delicata situazione sanitaria e le squadre in bolla dopo i casi di positività accertati. Mancini, in isolamento dopo la positività al Covid-19, sabato aveva convocato 41 giocatori per i prossimi impegni degli azzurri.

