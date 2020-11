Walter Zenga commenta la scelta della Juventus di affidare la panchina all’esordiente Andrea Pirlo

Non solo Antonio Conte nell’intervento di oggi di Walter Zenga. L’allenatore ex Crotone e Cagliari si è soffermato anche su Andrea Pirlo, commentando a ‘Radio Sportiva’: “Non è necessario che debba fare la trafila. Pagherà sicuramente qualcosa a livello di inesperienza, ma per me non è un grande problema. Bisogna vedere come vengono iniziati i progetti. Sta lanciando giovani, ha cambiato qualcosa e c’è necessità di tempo. Se l’Inter mi avesse affidato la panchina dieci anni fa, sicuramente sarei stato supportato e aiutato dalla società. Non penso che Agnelli e la Juventus siano così folli”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una battuta, infine, sulla favorita per lo scudetto: “La Juve è la favorita e l’Inter è la seconda favorita. È un campionato che resterà aperto”.

