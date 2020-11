Inter-Real Madrid, tegola per Zidane: un big fuori, rischia un lungo stop

Inter-Real Madrid, Zidane dovrà rinunciare a un big per infortunio: assenza pesante per i Blancos, lo stop potrebbe essere grave

Non solo la pesante sconfitta per 4-1 con il Valencia, a segnare diversi passi indietro nel gioco e nei risultati per il Real Madrid. Zidane deve fare i conti anche con il brutto infortunio occorso a Federico Valverde. Stando a quanto si apprende in Spagna, il centrocampista uruguaiano avrebbe riportato una lesione, la cui entità è da stabilire, alla spina tibiale posteriore della gamba destra. ‘As’ riferisce che lo stop sarà di più di un mese. Certo il forfait per Inter-Real Madrid in Champions League tra due settimane, assenza che potrebbe protrarsi anche più a lungo.

