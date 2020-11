Calciomercato Verona, UFFICIALE: Empereur via, i dettagli

Cessione immediata per il Verona che ha ufficializzato l’addio di Alan Empereur: il difensore si trasferisce al Palmeiras, i dettagli

Cessioneufficiale per il Verona. Empereur lascia il club veneto e si trasferisce al Palmeiras come comunicato dalla società gialloblu. “Hellas Verona FC – si legge nella nota – comunica di aver ceduto a Sociedade Esportiva Palmeiras – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – le prestazioni sportive del calciatore Alan Empereur, 26enne difensore brasiliano che nella corrente stagione, 2020/21, ha collezionato 4 presenze in Serie A TIM e 1 in Coppa Italia”.

