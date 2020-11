Calciomercato Juventus, grana Pogba-Camavinga: ostacolo Real

Juventus, il Real Madrid fa sul serio per Pogba: i ‘Blancos’ pronti a mollare Camavinga, ma il prezzo del baby continua ad aumentare

La Juventus sogna da tempo il ritorno di Paul Pogba. Il francese in questi anni ha avuto un rapporto piuttosto conflittuale con il Manchester United. E nel frattempo l’interesse per lui da parte dei bianconeri non si è mai sopito. Allo stesso modo però, anche il Real Madrid si è candidata come una seria pretendente al giocatore. Zinedine Zidane infatti non ha mai fatto mistero di volere allenare il connazionale e sogna di averlo a disposizione nel proprio centrocampo.

E dall’Inghilterra, ‘FourFourTwo’ parla di un accordo pressoché raggiunto tra Manchester United e Real Madrid con la cessione del centrocampista per 60 milioni di euro. Pogba sarebbe felice di indossare la maglia dei ‘Blancos’. Il valore del cartellino del francese è in calo, ma di certo un problema è rappresentato dallo stipendio del giocatore. Un problema anche in chiave Juventus, con il club bianconero che ha lavorato in estate per abbassare il monte ingaggi. ‘As’ riferisce che il Real Madrid sarebbe disposto ad arrivare a 15 milioni di euro di stipendio per il giocatore, ma poiché il club condivide il 50% dei diritti di immagine con le proprie star, metà stipendio sarebbe pagato dagli introiti pubblicitari. Un problema per la Juventus, che faticherebbe ad arrivare a cifre simili. Un problema anche rappresentato dal fatto che Zidane spinge per Pogba.

Da qui dunque la pista Camavinga, su cui di conseguenza potrebbe dirottarsi la Juventus. Attenzione però all’ostacolo Paris Saint-Germain e al prezzo. Le quotazioni del talento nato in Angola sono in costante ascesa e il prezzo continua a lievitare per la felicità del Rennes.

