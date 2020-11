Calciomercato Fiorentina, Iachini o Prandelli: la decisione

Il futuro di Iachini appeso ad un filo: la Fiorentina prende la decisione sull’allenatore con Prandelli interessato

Ultime ore di riflessione per la Fiorentina. Per la dirigenza viola è un lunedì concitato con contatti frequenti con Rocco Commisso in America per decidere il futuro della panchina. Beppe Iachini dopo il pareggio di Parma e il dodicesimo posto in classifica è fortemente a rischio: l’allenatore potrebbe pagare un inizio di stagione al di sotto delle aspettative di una società che tra gennaio e il mercato estivo a rivoluzionato la rosa.

Una decisione arriverà – secondo quanto riferisce la ‘Rai’ – entro domani mattina: martedì, infatti, la squadra si ritroverà e a guidare l’allenamento sarà l’allenatore che siederà in panchina alla ripresa contro il Benevento. In caso di cambio di guida tecnica, il nome forte per la sostituzione di Iachini è quello di Cesare Prandelli. Per l’ex commissario tecnico si tratterebbe di un ritorno in viola a distanza di anni. Hanno perso di consistenza, invece, le candidature di Sarri e Spalletti.