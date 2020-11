VIDEO – Dal Brasile al Barcellona, i risultati più scioccanti degli ultimi anni

Negli ultimi anni sono state tante le partite emozionanti nel mondo del calcio. E da questi match sono usciti risultati incredibili: dal Brasile al Barcellona

La clamorosa vittoria della Germania contro il Brasile al Mondiale 2014, per 7-1, ha dato il via a una serie di partite che hanno regalato tantissimi gol e risultati scioccanti. Un esempio? La sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Barcellona per 6-1 al Camp Nou, dopo che i parigini avevano vinto 4-0 la partita d’andata. Decisivo Sergi Roberto negli istanti finali di gara. I catalani sono stati protagonisti di quest’evento speciale anche la scorsa stagione, ma in negativo. La sconfitta contro il Bayern Monaco per 2-8 è, infatti, una delle peggiori della storia del Barcellona, soprattutto perché è arrivata in una competizione come la Champions League.

Football Matches That Shocked The World

Watch this video on YouTube

Anche laha regalato tante ‘gioie’ dal punto di vista dei risultati incredibili. Il, per esempio, è uscito sconfitto 7-2 contro l’la scorsa stagione. Ultima in ordine di tempo, la vittoria deldi Mourinho contro una delle ex squadre del portoghese, il, per 1-6.

