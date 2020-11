VIDEO CM.IT – Atalanta-Inter: Miranchuk risponde a Lautaro | L’analisi

Recupero nel finale da parte dell’Atalanta sull’Inter: l’analisi con gli ospiti di Calciomercato.itÂ

Miranchuk RISPONDE a Lautaro | Serie A, Atalanta-Inter 1-1: Conte ancora senza vittoria!

Insieme agli ospiti di Calciomercato.it, ecco l’analisi del pareggio tra Atalanta e Inter, maturato grazie alla rete del pari degli orobici al 79′ con Miranchuk. Risultato che non muove la classifica delle due squadre, reduci da una brutta caduta in Champions League e in cerca di riscatto in campionato.

