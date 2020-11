Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Noi sfortunati, io dovevo essere espulso”

Al termine di Bologna-Napoli, sono arrivate le dichiarazioni di Sinisa Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, si è espresso dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli per 0-1. Il serbo ha parlato della prestazione dei suoi giocatori in conferenza stampa: “Forse è stata la partita in cui abbiamo sofferto meno, nonostante il Napoli abbia attaccanti molto forti. Non abbiamo creato molto, ma in difesa abbiamo fatto bene. Stiamo migliorando“.

Sul Napoli – “Negli ultimi 15-20 minuti siamo stati superiori e potevamo acciuffare il pareggio. Dispiace non esserci riusciti, ma la prestazione c’è stata. Con tanti infortunati abbiamo fatto i cambi che erano possibili“.

Sull’arbitro Pasqua – “Finalmente c’è un arbitro che va a rivedere l’episodio dopo aver dato un giudizio sbagliato. Io dovevo essere espulso, ringrazio il quarto uomo“.

Su Dominguez – “Nico è stato molto bravo, ha fatto quello che gli ho chiesto. Nel finale ho inserito Svanberg, che è bravo pure lui come tutta la squadra. Mi spiace per l’errore di Danilo sul gol, perché poi ha fatto una partita perfetta. Purtroppo è un periodo un po’ così“.

