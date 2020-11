Roma, UFFICIALE: positivo al Coronavirus il baby portiere Boer

Roma, ufficiale la notizia della positività del baby portiere Boer: lo ha annunciato lo stesso giovane estremo difensore

Nuovo positivo in casa Roma. Dopo Edin Dzeko, il club giallorosso deve fare i conti con la positività al Covid-19 del giovane portiere Pietro Boer. L’estremo difensore classe 2002 della Primavera giallorossa, è stato aggregato al gruppo squadra per la trasferta di Genova, viste le condizioni non ottimali di Mirante.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Lo stesso baby portiere ha annunciato la propria positività su Instagram. Il giocatore dunque non sarà disponibile per la partita contro il Genoa, così come il compagno di stanza Milanese. Negativi invece gli altri tamponi effettuati.

LEGGI ANCHE >>> Roma, contro il Genoa una maglia speciale in onore a Gigi Proietti