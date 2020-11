Lazio-Juventus, furia social dei tifosi contro Dybala

Il pareggio all’ultimo respiro della Lazio, per i tifosi della Juventus ha un giocatore che è più colpevole di altri: Paulo Dybala

Prosegue il momento ‘no’ del numero ’10’ della Juventus. Anche contro la Lazio, entrato al posto dell’infortunato Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala non ha avuto certamente un impatto positivo sul match. L’argentino si è reso protagonista di una prestazione insufficiente ed è stato anche l’autore dell’errore che ha portato al gol di Felipe Caicedo. Rabbia social dei tifosi bianconeri, che su ‘Twitter’ non sono stati certamente delicati con Dybala, ricordando anche le trattative per il rinnovo del contratto e chiedendo di metterlo sul mercato.

#dybala non tiene una palla manco a morire e innesca la ripartenza #lazio !!

Oggi INGUARDABILE ..#LazioJuventus — Paolo Di Lorenzo #finoallafine ⚫️⚪️ (@pauloflorenz) November 8, 2020

Ingresso in campo francamente disgustoso di #Dybala — Sante Tricarico 🇪🇺 (@SanteTricarico) November 8, 2020

Una partita vinta… bastava tenere palla , però #Dybala è intoccabile secondo alcuni…#LazioJuve — HoudiniBianconero (@HoudiniJuventus) November 8, 2020

Siccome non considero questo il vero valore di @PauDybala_JR, vorrei ricordargli che veste la maglia di Platini, Sivori, Del Piero. Gente che firmava i contratti in bianco. #LazioJuve #Dybala #dieci — Benedetto Fidaleo (@BenedettoFidal1) November 8, 2020