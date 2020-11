Lazio-Juventus, Chiesa out per infortunio

Niente maglia da titolare per Federico Chiesa in Lazio-Juventus: problema muscolare per il numero 22 bianconero

L’annuncio delle formazioni del lunch match tra Lazio e Juventus ha visto la novità Frabotta in assenza di Federico Chiesa. Il numero 22 bianconero non è neppure in panchina e non figura nemmeno in distinta. La causa è un problema muscolare alla coscia che ha costretto il classe 1997 a dare forfait. Da qui la decisione di Pirlo di schierare il giovane Frabotta sulla corsia.

