Juventus, infortunio Dybala e niente Argentina | Annuncio UFFICIALE

Infortunio per Dybala della Juventus, annuncio ufficiale della Nazionale argentina

Niente Argentina per Paulo Dybala. Attraverso una nota sul suo profilo Twitter, la selezione sudamericana ha annunciato i problemi fisici della Joya: “L’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, resta fuori dalla selezione per la presenza di sintomi genito-urinari generali, che richiedono riposo sportivo e valutazioni”. Si attendono dunque ulteriori novità sul fantasista, sceso in campo oggi nella beffarda gara pareggiata contro la Lazio allo stadio Olimpico. Clicca qui per nuovi dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: 60 milioni per il post Dybala!

Juventus, prolemi per Dybala, Morata e Ronaldo

Non solo Dybala accusa problemi in casa Juve. Cristiano Ronaldo è stato sostituito per un problema alla caviglia destra, ma si tratta solo di una contusione e non di distorsione; Morata fa invece i conti con i crampi, nulla di particolare, dunque.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Lazio-Juventus, segna Ronaldo ma i tifosi ‘incensano’ Cuadrado

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-JUVENTUS | Ronaldo sentenza, Caicedo super

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Fissata la data, c’è il tesoretto