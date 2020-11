Inter, Marotta invoca Spadafora: “Competizioni irregolari”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta invoca l’intervento del ministro Spadafora e parla di competizioni irregolari

Marotta non ci sta. L’intervento di alcune ASL per bloccare i Nazionali per le squadre che presentano almeno un caso di Covid non va giù all’amministratore delegato dell’Inter. Il problema è la differenza di trattamento con l’ASL di Milano che non ha bloccato invece i calciatori nerazzuri nonostante la positività di Padelli.

In alcune dichiarazioni ad ‘ansa.it’, il dirigente interista invoca l’intervento di Spadafora: “C’è grande rammarico: chiedo l’intervento del ministero dello Sport. Questa situazione è iniqua, porta a un’alterazione della regolarità delle competizioni”.

Marotta entra poi nel dettaglio: “E’ assurdo che le ASL si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Ci sono protocolli rigidi e tutti dobbiamo rispettarli, ma c’è la zona d’ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club”. L’AD dell’Inter quindi conclude: “E’ ancora più rilevante quindi il mio allarme di qualche giorno fa e la richiesta di diminuire gli impegni delle Nazionali“.