Genoa-Roma, Mirante in dubbio: si scalda Pau Lopez

Genoa-Roma, Fonseca deciderà all’ultimo: Mirante si è allenato a singhiozzo in settimana, nel caso pronto Pau Lopez

Potrebbe esordire in campionato dal 1′ Pau Lopez. La Roma è infatti alle prese con un problema portiere. Mirante si è allenato a singhiozzo in settimana a causa di un colpo rimediato contro la Fiorentina nella scorsa giornata di campionato. Ecco dunque che, come rivela il ‘Corriere dello Sport’, l’estremo difensore spagnolo potrebbe debuttare in campionato oggi contro il Genoa.

Fonseca deciderà all’ultimo: valuterà attentamente le condizioni del numero 83, ma se non dovessero esserci garanzie farà partire dal 1′ lo spagnolo, che in questa stagione ha fino ad ora giocato soltanto in Europa League. Quella di Mirante sarebbe un’altra defezione importante in casa giallorossa, visto che mancherà anche Edin Dzeko, positivo al Covid-19.

