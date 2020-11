In programma alle 15, Torino-Crotone, classifica alla mano, è un vero e proprio scontro salvezza prima della sosta

La vittoria in casa del Genoa è stata una piccola ma importante boccata d’ossigeno per il Torino, che spera di concedere il bis oggi contro il Crotone. Ultimi con un solo punto in classifica i calabresi cercano la prima vittoria in campionato, che gli consentirebbe di raggiungere a 4 punti proprio gli avversari odierni. Marco Giampaolo, dal canto suo, cerca conferme importanti contro una delle sue bestie nere. Nei cinque precedenti confronti, infatti, l’ex Milan ha conquistato solamente una vittoria e un pareggio contro i pitagorici, perdendo in ben tre occasioni. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Torino-Crotone

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

CLASSIFICA SERIE A: