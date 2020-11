Dopo gli impegni in Champions League, Lazio e Juventus si affrontano per il lunch match della settima giornata del campionato di Serie A

Reduci dalla trasferte per la Champions League, a San Pietroburgo e Budapest, Lazio e Juventus scendono nuovamente in campo per la settima giornata del campionato di Serie A. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono reduci dalla clamorosa vittoria in rimonta nel finale sul campo del Torino, mentre i bianconeri di Andrea Pirlo arrivano all’appuntamento dopo il rotondo 4-1 rifilato a domicilio allo Spezia, partita che ha visto il ritorno in campo (con una doppietta) di Cristiano Ronaldo, guarito dal Covid-19. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-JUVENTUS

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All. S. Inzaghi

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Frabotta; Kulusevski; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA SERIE A:

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo* 15, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria* e Cagliari* 10, Lazio 10, Spezia* e Fiorentina* 8, Benevento*, Bologna e Parma* 6, Genoa 5, Torino 4 e Udinese* 4, Crotone 1.

* una partita in più