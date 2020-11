Posticipo delle 18 della settima giornata di Serie A, Bologna-Napoli verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

C’è ancora una squadra emiliana sulla strada del Napoli verso un piazzamento Champions. Dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, la squadra campana è attesa dalla trasferta in casa del Bologna. La vittoria contro il Cagliari ha consentito ai rossoblu di interrompere una serie di tre sconfitte consecutive, ma con appena sei punti conquistati in sei partite, la classifica dei felsinei piange ancora. Gattuso non può tuttavia permettersi ulteriori passi falsi e spera di confermare il suo trend stagionale in trasferta: quattro vittorie su quattro non contando la sconfitta a tavolino contro la Juve. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti, Sassuolo 15, Roma e Napoli 14, Juventus 13, Atalanta 13, Inter 12, Verona 11, Lazio 11, Sampdoria 10, Cagliari 10, Fiorentina 8, Spezia 8, Bologna 6, Parma 6, Benevento 6, Genoa 5, Torino 5, Udinese 4, Crotone 2