Calciomercato, Milan-Szoboszlai: accordo raggiunto ma c’è il rilancio

Il Milan prova ad accelerare per Szoboszlai: accordo già raggiunto ma c’è il rilancio che può spiazzare i rossoneri

Il Milan prova a stringere i tempi per Diminik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese è da tempo nel mirino della società rossonera e Maldini starebbe provando a portare alla corte di Pioli già in inverno. Un affare possibile anche perché, come riferisce ‘todofichajes.com’, il Milan ha da tempo in mano l’accordo con il calciatore. Il problema è l’intesa con il Salisburgo e la concorrenza dell’Arsenal. Anche gli inglesi, infatti, stanno premendo sull’acceleratore per il 20enne che piace anche al Napoli.

Anzi, i ‘Gunners’ hanno messo la freccia e sarebbero balzati in pole per l’acquisto del giovane centrocampista. Lo stesso portale spagnolo, infatti, parla di un rilancio inglese per Szoboszlai: contratto fino al 2025 con ingaggio super per sbaragliare la concorrenza. Da convincere poi anche il club austriaco che per il suo talento chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.