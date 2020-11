Calciomercato Inter, Klopp insiste per Skriniar: corsa a due

Milan Skriniar promesso sposo del Liverpool, ma serve l’ok dell’Inter alla cessione

Nonostante i tentativi del Tottenham per arrivare a Milan Skriniar già durante lo scorso calciomercato estivo, l’Inter continua a insistere sui 50 milioni di euro come valutazione per il difensore centrale. La corsa al difensore slovacco è però contesa con il Liverpool, con Jurgen Klopp che richiede un rinforzo per colmare la perdita di Virgil van Djik, infortunatosi fino alla fine della stagione. Al momento le alternative sono tante, ma Skriniar resta in cima alla lista del tecnico tedesco, stando a quanto riportato da ‘TodoFichajes’.

A 25 anni Skriniar aspetta solo il trasferimento in una squadra che possa permettergli di giocare la Champions League da titolare, cosa che all’Inter sembra oramai impossibile, essendo finito fuori dai piani tattici di Antonio Conte. Con i Reds in cerca di un profilo che corrisponde a quello dell’ex Sampdoria il matrimonio sembra oramai realizzabile, ma prima serve l’ok dell’Inter.

