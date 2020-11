Calciomercato Fiorentina, Iachini in bilico: Prandelli in pole

Calciomercato Fiorentina, rimane a forte rischio la posizione di Iachini in panchina: Prandelli in attesa, è il favorito

Il pareggio di ieri sera per 0-0 della Fiorentina a Parma potrebbe essere stato l’ultimo atto di Beppe Iachini sulla panchina dei viola. Riflessioni in corso per il presidente dei toscani Rocco Commisso, che qualche settimana fa aveva dato fiducia all’allenatore ma ora, sulla scorta dei risultati deludenti (soltanto 8 punti in classifica in 7 gare), potrebbe varare la svolta. Iachini nel postpartita di ieri ha allontanato le voci di esonero, ma adesso è a forte rischio. In pole, per la successione, c’è Cesare Prandelli, in attesa del via libera. Si attendono novità nelle prossime ore.

Il tecnico di Orzinuovi è fermo dal maggio 2009, quando condusse alla salvezza il Genoa, proprio in uno scontro all’ultima giornata con la Fiorentina, allora allenata da Montella. Per Prandelli si tratterebbe di un ritorno in viola dopo il ciclo dal 2005 al 2010, in cui condusse i gigliati per due volte in Champions League e al raggiungimento di una semifinale di coppa Uefa. L’allenatore avrebbe già accettato un contratto di durata fino a giugno. Niente da fare, come anticipato da Calciomercato.it, per la pista Paulo Sousa.

LEGGI ANCHE >>> Parma-Fiorentina, spunta l’hashtag #Iachiniout: i tweet dei tifosi