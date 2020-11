Serie A, Bologna-Napoli 0-1: a Gattuso basta Osimhen, azzurri terzi

Terzo posto per il Napoli che scaccia i fantasmi della sconfitta col Sassuolo e si porta a casa i tre punti

La decide un un colpo di testa sotto porta di Victor Osimhen, alla sua seconda rete in Italia e con la maglia azzurra: Bologna-Napoli finisce 0-1 e il risultato permette ai partenopei di mettersi alle spalle la sconfitta con il Sassuolo e di riprendere la corsa verso la vetta, staccando le inseguitrici, tra cui anche la Juventus. Primo tempo completamente a tinte azzurre, se non per una reazione dei felsinei che nei dieci minuti successivi al gol subito provano ad avere una reazione d’orgoglio, ma vana.

Serie A, Bologna-Napoli 0-1: a Gattuso basta Osimhen

Nella ripresa gol annullato a Koulibaly al 50′, con il difensore che avrebbe potuto allungare la distanza tra le due squadre: tocco con un braccio da parte di Osimhen e rete annullata dopo il controllo al Var e le proteste dei giocatori in campo. La situazione in ogni caso non muta e il Napoli riesce a condurre la gara fino alla fine con la vittoria in pugno, se non per qualche tentativo sporadico del Bologna: all’86’ la più nitida palla gol per i padroni di casa, con Orsolini che colpisce Ospina, sulla ribattuta Hysaj si sostituisce al portiere sul colpo di Palacio e poi sul terzo tentativo da fuori area Svanberg calcia a lato e Orsolini da terra non riesce a deviare.

