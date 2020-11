USA, Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti!

Il Governo degli Stati Uniti si affida al partito democratico: finisce il mandato di Trump

Il popolo americano ha scelto il democratico Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America. La ‘CNN’ rompe gli indugi e proclama come vincitore l’avversario del presidente uscente Donald Trump, sconfitto dai risultati arrivati direttamente dalla Pennsylvania in queste ore. Biden supera i 270 voti necessari dei grandi elettori e si incammina così verso la Casa Bianca. Pronto a compiere 78 anni alla fine del mese, sarà il più anziano presidente della storia degli Stati Uniti ad accettare il ruolo il prossimo gennaio, quando si ritroverà a dover gestire la più grave crisi sanitaria degli ultimi cento anni ed economica sin dal 1930, oltre anche alle numerose problematiche legate al razzismo e alla brutalità degli organi di polizia, argomenti che stanno tenendo banco nel paese americano in questi mesi. Fondamentali per l’ex vicepresidente di Obama le vittorie in Wisconsin, Michigan e, per l’appunto, Pennsylvania.

Mario Petillo

