Milan-Verona, Pioli: “Ibrahimovic? Remiamo tutti dalla stessa parte”

Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona: le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa prima di Milan-Verona, partendo dal ko in Europa League: “Non siamo riusciti ad esprimerci nel miglior modo possibile e contro un avversario forte lo abbiamo pagato caro. Abbiamo analizzato la partita, ora serve una prestazione di alto livello, una gara da Milan”.

IBRAHIMOVIC – “Parlo spesso con i calciatori, lo faccio sempre. Importante è remare tutti nella stessa posizione. Non servono interventi particolare, siamo conspaevoli di avere le qualità per riprendere da dove avevamo interrotto. Per Ibra valutiamo la sua condizione ogni partita: se è sempre sceso in campo perché staff e calciatore pensavano fosse la cosa giusta”.

STANCHEZZA “E’ normale soffrire contro l’Udinese, contro il Lille potevamo fare meglio a livello tecnico. Il percorso è stato lungo e duro, dal 22 novembre giocheremo 10 partite in 21 giorni, dobbiamo essere preparati a gestire bene questi impegni, sia a livello mentale che fisico. Pressioni? Ce le creiamo da soli, vogliamo essere ambiziosi, non ci interessa quello che dicono gli addetti ai lavori. Vogliamo crescere e a provare a vincere le partite”.

REBIC “Non ancora pronto per giocare titolare. Ha subito un infortuhnio particolare, spero che dopo la sosta torni al 100%”.

TONALI – “Serve pazienza, la cosa fondamentale è che siano calciatori di qualità. Giovedì ha affrontato un avversario forte come Renato Sanches: serve anche questo per crescere”.