Serie A, la cronaca di Benevento-Spezia 0-3

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ciro Vigorito’ tra le squadre di Inzaghi e Italiano in tempo reale

Il Benevento e lo Spezia si affrontano in una partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A. Reduci da tre sconfitte di fila, i giallorossi di Inzaghi vogliono invertire la rotta per non essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Discorso simile per i bianconeri di Italiano, che dopo il ko interno contro la Juve, va a caccia di un successo che vorrebbe dire sorpasso in classifica sui sanniti. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Ciro Vigorito’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Dabo, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Lapadula. All. Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Chabot, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo* 15, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria* e Cagliari* 10, Lazio 10, Spezia* 8, Fiorentina 7, Benevento* 6, Bologna 6, Genoa 5, Parma 5, Torino 4, Udinese* 4, Crotone 1.

* una partita in più