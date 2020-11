Coronavirus, bollettino 7 novembre: 39.811 nuovi casi e 425 morti

Il bollettino giornaliero relativo all’emergenza Coronavirus in Italia. Tutti i dati

Sono saliti a 39.811 i nuovi casi di coronavirus in Italia (erano 37.809 nella giornata di ieri), a fronte di 231mila tamponi eseguiti. 425 il numero dei morti. Attualmente i ricoveri sono saliti di 1.104 unità, così come i ricoveri in terapia intensiva che sono aumentati di 119. Record di contagi in Veneto (3.815 in 24 ore), dove si contano anche 25 morti.

