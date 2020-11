Calciomercato Lazio, messaggio d’amore di Reina

Pepe Reina conquistato dalla Lazio: il portiere spagnolo ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno, ma potrebbe prolungare

“Ho firmato un biennale con la Lazio con opzione per un terzo anno. Se dovessimo entrare in Europa, quell’opzione scatterà automaticamente. E chissà che non possa firmare per un quarto anno”. Così intervistato da ‘As’ ha parlato Pepe Reina. L’estremo difensore spagnolo, arrivato in estate in biancoceleste per volontà di Simone Inzaghi, ha manifestato subito il proprio amore per il club capitolino.

Reina si è inserito subito benissimo all’interno della rosa biancoceleste e non ha nascosto la propria volontà di continuare, magari prolungando il contratto con la Lazio: “Finché il mio fisico me lo consente posso andare avanti. Amo ciò che faccio e fino a che avrò il sorriso nel continuare a giocare, allora andrò avanti. Per questo proverò a raggiungere il terzo anno di contratto e chissà che non ne arrivi un quarto” ha concluso l’estremo difensore.

