Cagliari-Sampdoria, Ranieri: “Rigore? Non mi convince…”

Cagliari-Sampdoria, il commento di Ranieri dopo la pesante sconfitta dei blucerchiati in Sardegna

Rammarico per Claudio Ranieri, dopo lo 0-2 incassato dalla Sampdoria contro il Cagliari. “Eravamo in controllo, poi l’espulsione e il rigore hanno messo la partita sui binari favorevoli al Cagliari per le ripartenze in contropiede – ha dichiarato a ‘Sky Sport’ il tecnico blucerchiato – Sapevamo che erano pericolosi, abbiamo fatto girare palla fin quando abbiamo potuto, poi abbiamo dovuto concedere spazi. Un paio di ripartenze nostre potevamo sfruttarle meglio. Il rigore? Non lo so, non mi convince, ai giocatori che cadono non credo mai…L’espulsione invece mi è parsa giusta. Non so se il modulo penalizzi certe giocate, ma avremo la possibilità coi rientri di Keita e Gabbiadini di avere tanta qualità da sfruttare”.