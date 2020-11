Cagliari-Sampdoria, Di Francesco felice dopo il successo dei sardi per 2-0: il commento nel postpartita

Il Cagliari porta a casa tre punti importanti dopo il 2-0 contro la Sampdoria e inizia a guardare con interesse alla classifica. Il tecnico Eusebio Di Francesco spiega: “Nel primo tempo volevo più dinamismo in mezzo al campo e dare protezione alla difesa, ma la coperta era un po’ corta – ha affermato a ‘Sky Sport’ – Con un attaccante in più le cose sono cambiate. L’espulsione ci ha favorito, ma la squadra ha difeso meglio. Nandez? Dove lo metti sta, ha la capacità di fare diversi ruoli e si mette a disposizione di allenatore e compagni. Magari non ha la proprietà tecnica per fare l’esterno alto, secondo me il ruolo ideale in un 4-3-3 è la mezzala. Sottil? Ha mezzi, ma spesso è fuori dalla partita, quando farà il salto di qualità mentale ci divertiremo. Gli esterni devono pedalare e fare fatica. Corsa all’Europa? Ci sono squadre più attrezzate di noi, ma stiamo avendo una bella crescita e sono soddisfatto. Dobbiamo continuare a lavorare, c’è da capire che non si può correre solo in avanti ma anche indietro. Abbiamo lavorato tanto per far coesistere Joao Pedro e Simeone, devono lavorare insieme e migliorare l’affinità, ma si stanno conoscendo sempre meglio e sono una coppia di valore”.