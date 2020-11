Brutte notizie per Ronald Koeman: Ansu Fati, uscito per infortunio contro il Betis, si è rotto il menisco e non ci sarà contro la Juventus

Tegola per il Barcellona, l’infortunio rimediato da Ansu Fati nell’ultimo incontro con il Betis Siviglia è più grave del previsto. Come comunicato ufficialmente dal club catalano si tratta di rottura del menisco ed i mesi di stop dovrebbero essere fra due e tre. Lo spagnolo classe 2002, fra le altre, salterà anche la sfida di Champions League con la Juventus. Pessima notizia per Ronald Koeman, che stava lanciando il canterano con grande continuità ed aveva trovato in lui una risorsa importante per la compagine blaugrana. La stellina più luminosa della Liga, quindi, dovrà affrontare il primo stop importante della sua carriera: un altro passaggio che contribuirà a formare un giocatore che si candida seriamente ad essere fra i protagonisti della scena calcistica mondiale. Per Andrea Pirlo, invece, un pensiero in meno per preparare la partita del ‘Camp Nou’ dell’8 dicembre.

LATEST NEWS ‼ Tests carried out this afternoon have shown that Ansu Fati has an internal meniscus tear in his left knee. The treatment to be followed will be determined in the coming days. pic.twitter.com/CF3FZaur5P — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 7, 2020

