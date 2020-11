Juventus, UFFICIALE: tre guariti nell’Under 23 | Donne in isolamento

Continuano a susseguirsi i casi di Covid nel calcio: la Juventus woman è in isolamento, tre guariti per l’Under 23

Si susseguono i casi di positività al Covid-19 nel mondo del calcio. Questa volta è la Juventus Women ha dover fare i conti con il coronavirus. Le campionesse d’Italia sono in isolamento fiduciario dopo che “dai controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 della giocatrice Cecilia Salvai“, come recita il comunicato del club bianconero. “In ossequio alla normativa e al protocollo – si legge ancora nella nota – il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l’esterno del gruppo”.

Buone notizie invece per l’Under 23: guariti l’allenatore Zauli e i calciatori Dragusin e Oliveira Rosa. I test effettuati hanno dato risultato negativo: “I giocatori potranno quindi tornare alla regolare attività e Zauli sarà in panchina domenica” scrive la Juve sul proprio profilo Twitter.