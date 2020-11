Andrea Pirlo perde altri pezzi in vista del match contro la Lazio: i tempi di recupero e i rientri

Piove sul bagnato per la Juventus. La partita contro il Ferencvaros ha senza dubbio rasserenato gli animi dopo la brutta sconfitta contro il Barcellona. Pirlo ha tirato un sospiro di sollievo per una situazione che in Champions League rischiava di complicarsi e anche in campionato si è tirato su vincendo a Cesena con lo Spezia. Domenica però c’è la Lazio, altra squadra in difficoltà a livello numerico. La Juventus non sarà affatto al completo, anzi. In Ungheria si è fatto male anche Aaron Ramsey, che ha riportato una lesione di basso grado a carico del muscolo retto femorale della coscia destra. Il gallese, come ha scritto il club, sarà valutato di nuovo tra 10 giorni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ex Arsenal starà fuori una ventina di giorni. La buona notizia per Pirlo è che dopo la Lazio ci sarà la sosta per le nazionali e quindi ci sarà tempo per recuperare anche il gallesere in vista dei prossimi impegni. L’obiettivo può essere già quello di riaverlo il 21 contro il Cagliari, ma lo staff non ha intenzione di rischiare e non è escluso che il rientro possa slittare al 24 col Ferencvaros o al 28 col Benevento. A centrocampo gli uomini sono contati e all’Olimpico McKennie potrebbe partire addirittura a sinistra in un 4-4-2. Un’altra buona nuova, però, arriva da De Ligt: non ci sarà con la Lazio, o almeno non dovrebbe, ma può rientrare il 21 contro il Cagliari, dove potrebbe rivedersi anche Alex Sandro.