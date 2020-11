Calciomercato, tre club di Serie A sul talento georgiano

Possibile futuro in Serie A per Khvicha Kvaratskhelia, esterno georgiano in forza al Rubin Kazan

Tre club di Serie A hanno messo gli occhi su Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano che si sta mettendo in grande mostra al Rubin Kazan. Come dichiarato dal suo agente Mamuka Jugeli al giornalista Nobel Arustamya, trattasi di Sassuolo, Torino e Udinese, tutte e tre interessate all’ala mancina di soli 19 anni già nel giro della Nazionale maggiore. In questa stagione il classe 2001 ha realizzato 2 gol e fornito 5 assist.

