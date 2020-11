Continua a tenere banco il futuro di Christian Eriksen: a parlarne stavolta è una leggenda danese come Laudrup, che non usa mezzi termini

La situazione legata a Christian Eriksen e l’Inter resta una delle più discusse senza dubbio negli ultimi anni in Serie A. Il suo arrivo in nerazzurro a gennaio 2020 per poco più di 20 milioni, è stato accolto come un vero e proprio colpo da maestro di Marotta. Un giocatore fortissimo che ha scelto Milano nonostante altre offerte di top club. Quasi un anno dopo la situazione è quasi capovolta, con Eriksen mai realmente coinvolto da Conte che predilige un altro tipo di giocatore.

Calciomercato Inter, Laudrup e i dubbi su Eriksen: “Non capisco. Va via? Magari lo dice il club”

Non ne è comunque convinto Michael Laudrup, ex attaccante di Lazio e Juventus, vera e propria leggenda del calcio danese. E a proposito del connazionale in forza ai nerazzurri non ci vede chiaro: “Non capisco perché le cose tra Eriksen e l’Inter fin qui siano andate così male. Soprattutto, non lo capisco da un punto di vista tattico. Dietro di lui ha due centrocampisti bravi nell’interdizione, mentre davanti a sé ha due attaccanti fortissimi, senza contare gli esterni – ha detto a ‘TV3 Sport’ -. Dunque, che non si sia adattato a livello tattico non ci credo nemmeno un po’. Magari entrano in gioco fattori culturali e psicologici, questo sì, ma tattici proprio no“.

Per questo qualche ombra sul futuro si è già presentata: “Non so se sia possibile tornare indietro. Certo, se continua a giocare così poco… Soprattutto se la stampa locale inizia a scrivere che è già finita, forse certe informazioni arrivano anche dal club. A quel punto, potrebbe guardarsi intorno per cercare qualcosa di nuovo, anche se non è facile trovare qualcuno che spenda molto per un calciatore che gioca così poco”.