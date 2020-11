Dopo questo weekend di campionato di nuovo tempo di nazionali: ecco i convocati ‘esteri’ dell’Argentina dove sono presenti i vari Dybala, Lautaro e Correa

È già di nuovo tempo di nazionali. Dopo il tour de force tra campionato, Champions ed Europa League, i campionati si fermeranno ancora per lasciare spazio alle selezioni tra Nations League, amichevoli e qualificazioni ai Mondiali. Proprio in quest’ultima categoria rientra l’Argentina del ct Lionel Scaloni, che ha compilato la sua lista di convocati in vista delle sfide contro Paraguay e Peru fissati il 13 e 18 novembre (orario ‘europeo’). Nella nottata, il selezionatore dell’Albiceleste ha reso noti i nomi dei 25 calciatori provenienti dai campionati esteri dopo la conclusione del turno di Champions ed Europa League mentre mancano quelli che giocano in Argentina. In totale i convocati saranno 29.

Molti i nomi che fanno parte della nostra Serie A: come previsto, nella lista diramata dalla federazione ci sono Paulo Dybala, Lautaro Martinez, Joaquin Correa, il Papu Gomez, Rodrigo De Paul, Lucas Martinez Quarta, Nico Dominguez e il ritorno di Roberto Pereyra dell’Udinese. Insieme a Leo Messi ci sarà anche Angel Di Maria, che torna quindi tra i convocati, mentre mancheranno per infortunio Aguero, Foyth e Pezzella, capitano della Fiorentina. Gli altri della lista sono Martinez, Marchesin, Perez, Otamendi, Medina, Tagliafico, Kannemann, Acuna, Ocampos, Paredes, Palacios, Lo Celso, Guido Rodriguez, Alario e Nicolas Gonzalez.