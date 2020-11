Serie A, cresce l’allarme: il Governo dice no agli aiuti

Cresce l’allarme per la crisi economica in Serie A: la situazione potrebbe peggiorare dopo il no del Governo ai ristori

E’ allarme per i conti della Serie A. I bilanci delle venti compagini del massimo campionato sono stati resi ancora più pesanti dalla crisi economica dovuta al Covid-19 e la Lega ha rivolto nei giorni passati un appello al Governo: “Se non ci saranno i ristori e l’ingresso dei fondi nella media company, c’è l’alto rischio che il sistema si fermi” dichiarò il presidente Paolo Dal Pino.

Ora la speranza in un aiuto governativo è venuta meno. Secondo quanto si legge su ‘Milano Finanza’, infatti, l’esecutivo avrebbe detto no alla richiesta della Lega Serie A di concedere seicento milioni di euro. Una somma che la Serie A avrebbe chiesto come indennità per la perdita dei ricavi dovuta alle restrizioni connesse al coronavirus. Con gli stadi ancora chiusi e l’epidemia che continua a correre, incidendo anche sull’economia, per il calcio italiano si prospettano tempi complicati.