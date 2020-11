Le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo Roma-Cluj

“Siamo entrati in campo con la testa giusta, giocando una partita seria”. Fonseca applaude i suoi dopo la netta vittoria per 5-0 contro il Cluj nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League: “Mi è piaciuta tutta la squadra – ha aggiunto il tecnico della Roma ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Anche difensivamente (terza gara senza subire reti, ndr) abbiamo fornito una prova sicura. Ho optato il 3-5-2 non per far giocare Mayoral con un altro attaccante, ma perchè mi sembrava il sistema giusto per questa partita”. Stasera c’è stato l’esordio di Tommaso Milanese, centrocampista di soli 18 anni di cui si parla un gran bene che ha pure fornito a Pedro l’assist del cinque a zero finale: “La Primavera sta facendo un lavoro importantissimo – ha sottolineato Fonseca in conclusione -lui ha meritato questo momento”.

