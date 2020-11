Portogallo, i convocati per la Nations League: Ronaldo presente

Il ct del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei convocati per le gare di novembre: presente Cristiano Ronaldo

Tornano gli appuntamenti con le nazionali. Triplo impegno per il Portogallo, che sfiderà prima Andorra in amichevole, poi Francia e Croazia in Nations League. Contro i transalpini i lusitani si giocano il passaggio nel girone e il tecnico Fernando Santos ha deciso di fare affidamento su Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus rientra nell’elenco dei selezionati dal tecnico e torna dunque in nazionale dove, esattamente un mese fa, gli era stata diagnosticata la positività al Covid-19. Tra gli ‘italiani’ anche Mario Rui del Napoli.

I convocati:

Rui Patricio, Rui Silva, Anthony Lopes; Guerreiro, Jose Fonte, Ruben Dias, Nelson Semedo, Mario Rui, Cancelo, Ruben Semedo, Duarte; Moutinho, William Carvalho, Renato Sanches, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, Sergio Oliveira, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Diogo Jota, Paulinho, Pedro Neto, Trincao.