Morata trascina la Juventus, ma potrebbe anche riposare con la Lazio. Dybala si candida ad una maglia da titolare nella gara dell’Olimpico

Alvaro Morata trascina ancora una volta la Juventus. Doppietta anche a Budapest per il bomber spagnolo, con i bianconeri che ipotecano l’accesso agli ottavi di Champions League dopo il rotondo 4-1 sul campo del Ferencvaros. A spaccare la contesa è sempre l’ex Atletico Madrid, arrivato a quota 6 nelle marcature personali in stagione dopo il ritorno a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Pagelle e tabellino di Ferencvaros-Juventus: Morata super, stecca Ronaldo

Juventus, Morata o Dybala contro la Lazio: la scelta di Pirlo

Morata non ha praticamente mai avuto modo di tirare il fiato nelle ultime settimane: vuoi per l’assenza forzata causa Covid-19 di Cristiano Ronaldo, vuoi per un Dybala non ancora al top della condizione. Proprio il numero dieci argentino ha trovato in Ungheria la prima gioia stagionale e si candida a tornare titolare domenica contro la Lazio. Difficile lasciare un Morata così fuori dall’undici iniziale vista anche la prossima sosta per le Nazionali, però Pirlo starebbe pensando ad una staffetta tra i due al fianco di CR7 nel lunch match dell’Olimpico. Dybala contende una maglia da titolare all’amico Morata, che per l’occasione potrebbe essere utilizzato a gara in corso dal tecnico bresciano.

Da escludere, almeno per il momento, un tridente pesante con la ‘Joya’, il numero nove e Ronaldo insieme contemporaneamente in campo come ammesso in conferenza stampa ieri da Pirlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> VIDEO CM.IT – Dybala può davvero LASCIARE la JUVENTUS? La verità