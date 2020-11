Francia, i convocati di Deschamps: solo un “italiano”

Francia: i convocati di Deschamps per le sfide contro Finlandia, Portogallo e Svezia. Tra gli “italiani” presente solo Rabiot

C’è un solo rappresentante della Serie A tra i convocati della nazionale francese per gli impegni di novembre. La Francia giocherà in amichevole contro la Finlandia e poi il doppio impegno in Nations League contro Portogallo e Svezia. Il ct transalpino Deschamps ha chiamato, tra i giocatori che militano in Italia, il solo Adrien Rabiot della Juventus. Ancora niente convocazione dunque per Theo Hernandez del Milan.

I convocati:

Mandanda, Maignan, Areola, Lloris; Zouma, Varane, L. Hernandez, Digne, Dubois, Lenglet, Kimpembe; Pogba, Sissoko, Kante, Tolisso