Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della settima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla settima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Il settimo turno è l’ultimo prima del nuovo stop per le nazionali. La notizia, che non piace tanto ai fantallenatori, è che le formazioni andranno inserite venerdì. La giornata di Serie A, infatti, avrà inizio domani alle ore 20.45 con Sassuolo-Udinese e proseguirà sabato con i soliti tre match. Le attenzioni sono soprattutto su Parma-Fiorentina, in programma alle 20.45: la posizione di Iachini è davvero in bilico e un altro ko potrebbe metterlo nei guai. La domenica tanti big match: apre Lazio-Juventus alle 12.30 e si prosegue con Atalanta-Inter alle 15.00. Il turno andrà in archivio con Milan-Verona

Sassuolo-Udinese venerdì ore 20.45

SASSUOLO (3-4-2-1): Consigli; Ayhan, Marlon, Ferrari; Muldur, Locatelli, Maxime Lopez, Rogerio, Traorè, Boga; Raspadori.

UDINESE (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Lasagna, Okaka, Deulofeu.

⚡Hot: Raspadori e Okaka sono gli uomini più in forma

⛔Not: Ayhan non ci convince al massimo

⚽Sorpresa: Pereyra è a caccia del primo bonus

Cagliari-Sampdoria sabato ore 15

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Quagliarella, Ramirez

⚡Hot: Nandez e Jankto, potere ai centrocampisti

⛔Not: Bereszynski non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Zappa ha il bonus facile

Benevento-Spezia sabato ore 18

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Improta; Lapadula.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias.

⚡Hot: Lapadula e Farias, bomber di provincia sui quali puntare

⛔Not: Insigne non ha convinto a Verona contro l’Hellas

⚽Sorpresa: Chabot sta giocando molto bene

Parma-Fiorentina sabato ore 20.45

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Balogh, Gagliolo, Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Gervinho, Inglese.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Ambrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

⚡Hot: Gervinho è una certezza assoluta. Ok Bonaventura e Biraghi

⛔Not: Caceres non sta giocando benissimo

⚽Sorpresa: Inglese è a caccia del gol

Lazio-Juventus domenica ore 12.30

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Cataldi, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Fares; Correa, Muriqi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Morata, Cristiano Ronaldo.

⚡Hot: Milinkovic-Savic punge sempre contro la Juventus. Morata è una garanzia

⛔Not: Lucas Leiva potrebbe rimediare un cartellino

⚽Sorpresa: Attenzione alla fisicità di Muriqi

Atalanta-Inter domenica ore 15.00

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Romero, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Perisic.

⚡Hot: Zapata sa come far male all’Inter. Lautaro e Gomez per gli altri bonus

⛔Not: Per Mojica si prospetta una partita complicata

⚽Sorpresa: Crediamo nel riscatto di Hakimi!

Genoa-Roma domenica ore 15.00

GENOA (4-3-1-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Rovella, Badelj, Behrami; Zajc; Scamacca, Pjaca.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡Hot: Scamacca ha il piede caldo! Spinazzola-Dzeko non si tolgono mai

⛔Not: Goldaniga soffrirà Dzeko

⚽Sorpresa: Finalmente Mkhitaryan per i bonus pesanti!

Torino-Crotone domenica ore 15.00

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Cigarini, Zanellato, Benali, Reca; Messias, Simy

⚡Hot: Lukic sembra averci preso gusto! Belotti-Simy, troppo facile da scegliere

⛔Not: Per Rodriguez non c’è stato il tanto atteso rilancio

⚽Sorpresa: Messias può salvare Stroppa

Bologna-Napoli domenica ore 18.00

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

⚡Hot: Barrow si è finalmente sbloccato, non mollatelo! Orsolini, Osimhen e Mertens stavolta possono portare bonus

⛔Not: Skorupski non sa cosa significa mantenere la porta inviolata

⚽Sorpresa: Attenzione alle incursioni in area avversaria di Manolas

Milan-Verona domenica ore 20.45

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Empereur; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

⚡Hot: Ibra non si toglie! Dimarco è una piacevole scoperta! Ok Barak e Kessie

⛔Not: Non ci fidiamo di Emperuer proprio per nulla!

⚽Sorpresa: Tocca a Calhanoglu mostrarci di cosa è capace, come i vecchi tempi!

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio