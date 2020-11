Europa League, Milan-Lille 0-3: Tris di Yazici e rossoneri travolti

Finisce 0-3 la sfida di Europa League fra Milan e Lille: la tripletta di Yazici illumina ‘San Siro’ e stende i rossoneri

Tracollo del Milan in Europa League: la compagine meneghina chiuda una lunga serie di risultati positivi e viene travolta per 3-0 dal Lille. Tripletta di Yazici, autentico mattatore della serata.Inefficaci i rossoneri nel primo tempo, il club transalpino è riuscito fin da subito a prendere le misure della compagine di Pioli, che non è riuscita a trovare sbocchi offensivi. I francesi sono sembrati immediatamente più pericolosi, trovando la porta difesa da Donnarumma con continuità. L’episodio che sblocca il match è il rigore causato da Romagnoli al 22′: ingenuità del centrale rossonero e Yazici trasforma dagli undici metri. La grande serata del centrocampista turco, purtroppo per il Milan, era appena iniziata.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Nella ripresa il tecnico emiliano ha provato a far cambiare passo alla compagine meneghina, inserendo Calhanoglu e Rafael Leao. L’unico effetto sortito dai rossoneri a trazione offensiva è stata quello di concedere ancora di più dietro. E allora al 55′ Yazici trova il suo secondo gol di serata, con un insidioso tiro dal limite e con la complicità di Donnarumma. Passano altri 3′ ed il turco raggiunge quota tre: tripletta a ‘San Siro’ per il classe ’97 del Lille. Dopo la terza rete, Pioli tira i remi in barca e toglie Ibrahimovic: lo svedese è parso particolarmente nervoso uscendo dal campo. Brutto scivolone interno del Milan in Europa League.

TABELLINO e CLASSIFICA

Milan-Lille 0-3: 22′ rig., 55′, 58′ Yazici

CLASSIFICA GRUPPO H: Lille 7 punti; Milan 6; Sparta Praga 3; Celtic 1.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

PAGELLE E TABELLINO MILAN-LILLE 0-3: Sanches-Yazici straripanti, disastro Dalot

Calciomercato, cambio in panchina | Contattato Allegri

TERZO TEMPO CM.IT | Milan-Lille: GUARDA la trasmissione