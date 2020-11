Doppiaggio, addio a Sergio Matteucci: il telecronista di Holly e Benji

Lutto nel mondo del doppiaggio italiano, a 89 anni si è spento Sergio Matteucci: era la voce delle telecronache di Holly e Benji

Chiunque sia cresciuto vedendo cartoni come Holly e Benji e Mila e Shiro è stato sempre accompagnato dalla voce di Sergio Matteucci. Il doppiatore, che in entrambi i cartoni prestava la propria voce al telecronista, è scomparso oggi ad 89 anni. Nato a Granada, in Spagna, il 31 agosto 1931, Matteucci è stato un volto storico del doppiaggio italiano, soprattutto nel mondo dei cartoni animati. Oltre ad essere stato il telecronista di Holly e Benji e Mila e Shiro, Matteucci aveva prestato la propria voce anche in altri celebri cartoni come Sampei, Lady Oscar e Belle e Sebastien. Ma oltre che nel doppiaggio ha prestato la sua voce per il fuori campo di Domenica Sprint per i servizi dallo stadio Olimpico di Roma ed è stato pure radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per minuto nella stagione 1982-1983.

