Nella terza giornata di Europa League, Roma-Cluj mette di fronte le prime in classifica del Gruppo A

Dopo l’insipido 0-0 contro il Cska Sofia, la Roma ospita alle 18.55 il Cluj, coinquilino del primo posto in classifica nel Gruppo A di Europa League. Appaiati a quattro punti con la squadra romena, i giallorossi vogliono sfruttare l’impegno casalingo per cerca di staccarsi dagli avversari odierni e affrontare così con maggiore tranquillità la gara di ritorni dopo la sosta. Mancini sconterà stasera l’ultima giornata di squalifica, ma Fonseca dovrà fare a meno anche di Perez e Santon. Quello di oggi è il quinto confronto tra le due squadre, con un bilancio che vede in vantaggio i capitolini (due vittorie, un pareggio e una sconfitta). Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Cluj

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkitharyan, Borja Mayoral. All. Fonseca

CLUJ (4-2-3-1): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Deac, Itu; Debeljuh. All. Petrescu

CLASSIFICA GRUPPO A: Cluj e Roma 4; Young Boys e Cska Sofia 1