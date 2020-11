Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, Rijeka-Napoli rappresenta una buona occasione per rialzare la testa in Europa League

Non c’è troppo tempo per leccarsi le ferite e rimuginare sulla sconfitta casalinga contro il Sassuolo in casa Napoli. Alle 18.55, la squadra campana giocherà la sua terza partita della fase a gironi di Europa League, ospite del fanalino di coda Rijeka. Un’occasione buona per rialzare la testa e per sfruttare lo scontro diretto tra Real Sociedad e AZ, altre competitor per il primo posto nel Gruppo F. Com 5 gol subiti e uno solo realizzato, la squadra croata è ferma a zero punti in classifica. Il successo in terra basca ha invece rilanciato le ambizioni degli azzurri e mister Gattuso spera in una vittoria per spianarsi la strada verso la qualificazione ai sedicesimi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Rijeka-Napoli

RIJEKA (3-5-2): Nevistic; Smolcic, Velkovski, Escoval; Tomecak, Muric, Gnezda Cerin, Loncar, Braut; Kulenovic, Menalo. All. Rozman

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Mertens, Elmas; Petagna. All. Gattuso

CLASSIFICA GRUPPO F: Napoli, AZ e Real Sociedad 6; Rijeka 0