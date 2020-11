Calciomercato Milan, retroscena dalla Francia su Simakan

Accostato al Milan come possibile rinforzo per la difesa, Mohamed Simakan era nel mirino anche dell’Olympique Marsiglia: il retroscena

Il Milan per lui ci ha provato soprattutto nelle ultime ore di mercato. Mohamed Simakan è stato uno dei profili più seguiti in casa rossonera come possibile rinforzo per la difesa. Il centrale francese, in grado di giocare anche come terzino destro, resta certamente un nome evidenziato dagli scout rossoneri, ma il ragazzo piace anche ad altri club.

In particolare è stato il tecnico dell’Olympique Marsiglia, Andre Villas-Boas, a sottolineare un retroscena sul giocatore dello Strasburgo in conferenza stampa: “In estate lo abbiamo seguito molto. Crediamo sia un ragazzo dal grande futuro. E’ un giocatore interessante, ma quest’estate abbiamo deciso di puntare su Balerdi“. L’argentino è arrivato però in prestito dal Borussia Dortmund: non è escluso dunque che per Simakan, visto quando dichiarato dall’allenatore portoghese, i marsigliesi non possano provare un affondo nelle prossime sessioni di mercato. Anche se la situazione economica dei transalpini non appare particolarmente solida.

